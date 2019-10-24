В Новосибирске появилась возможность взять ипотеку по ставке от 3,4%

Такие беспрецедентные для региона условия стали возможны благодаря партнерству Сбербанка и компании-застройщика «Брусника. Сибакадемстрой». Кто именно может рассчитывать на такую ставку и планируется ли масштабирование программы?



Как рассказала директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Мария Ромчанова, ставку от 3,4% сегодня могут получить семьи, которые попадают по программу «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» и собираются приобрести квартиры в новом квартале «Никитина».

Напомним, что это федеральная программа, на нее могут рассчитывать семьи, в которых появился второй или последующий ребенок в период с 2018 до конца 2022 года. Государство субсидирует ряду банков процентную ставку по таким кредитам. По программе можно приобрести жилье только на первичном рынке.

Именно то, что Сбербанк работает с компанией «Брусника. Сибакадемстрой» по проектному финансированию и эскроу-счетам, позволило сделать сотрудничество выгодным еще и для конечного потребителя.

Пока ставка 3,4% возможна в рамках сотрудничества Сбербанка и «Брусники» только по этому объекту, но Мария Ромчанова не исключает, что подобные проекты возможны и с другими застройщиками.

«Кроме того, нам хотелось бы масштабировать этот проект и поработать со Сбербанком и по другим нашим проектам»,— добавляет руководитель отдела продаж «Брусника. Сибакадемстрой» Денис Гузенко.

В Сбербанке также отмечают, что если семья подойдет под все критерии по программе, то ставка будет действовать весь срок кредитования, который может составлять до 30 лет. Сумма, которую можно взять по программе в регионах, — до 6 млн руб., минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья.

Мария Ромчанова подчеркивает, что ставка прописана в договоре и распространяется на весь срок кредитования: «Это не какая-то маркетинговая акция. Это реально действующая ставка». Если же ваша семья не попадает под программу ипотеки с господдержкой, но вы выбрали квартал «Никитина», то можно получить ставку на 1,6% ниже по ипотеке от Сбербанка, что тоже приятно, отмечает госпожа Ромчанова. Кроме того, дополнительным гарантом безопасности для покупателей служит то, что квартиры приобретаются с использованием эскроу-счетов. После оплаты денежные средства лежат на специальном счете, и банк отвечает за их сохранность. Только после сдачи объекта счет становится доступен застройщику.

Как рассказал Денис Гузенко, по программе уже продано 12 квартир на «Никитина» в этом месяце. «При условии, что добавится еще один объект, примерный объем мы оцениваем в 25 квартир в месяц, соответственно, за год это порядка 300 семей, которые смогут платить ипотеку по такой низкой ставке»,— подсчитал Гузенко.

Квартал «Никитина» рассчитан на 1100 жителей, будет сдаваться в три этапа. Сейчас ведется строительство первой очереди из трех вилл со сроком сдачи в IV квартале 2021 года.

«Никитина» строится на пересечении улиц Декабристов и Никитина, всего в проекте запланировано восемь «урбан-вилл» (это одноподъездные 7–9 этажные здания с террасами на первых и верхних этажах) и одна башня (более высотное здание). В одном доме могут проживать порядка 50 семей, внутри — зеленая территория и двор без машин. В «Бруснике» рассказывают, что такой тип постройки достаточно популярен в Европе, соседи там знают друг друга и общаются. «Мы также рассчитываем, что в квартале будут камерная обстановка и хорошая среда для развития социальных связей»,— добавляет Денис Гузенко.

Стоит отметить, что с 1 октября этого года Сбербанк в целом снизил ставки по ипотечным программам. Кредит на новостройку выдается по ставке от 7,3% годовых, на вторичное жилье — от 8,8%. Эти тарифы доступны для заемщиков, у которых есть зарплатный проект в банке, также здесь учтена дополнительная скидка при подаче заявки через портал «ДомКлик». На этом же портале, кстати, можно получить консультацию профильного специалиста, заказать справку или согласие банка и в течение 10–15 минут получить ответ, не тратя при этом время на поездку в банк.

В пресс-службе банка также отметили, что для клиентов других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5%. Еще одно нововведение — размер первоначального взноса для зарплатных клиентов теперь составляет 10%.

Строительная компания ООО «Брусника. Сибакадемстрой»

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