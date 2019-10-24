Более 1,5 млрд рублей направлено в 2019 году на реализацию нацпроекта «Демография» в Оренбуржье

На реализацию национального проекта «Демография» в Оренбургской области в текущем году из федерального, областного и муниципальных бюджетов направлено свыше 1,5 млрд руб. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на исполняющего обязанности министра образования области Алексея Пахомов а.

«Конкретные результаты нашей работы по национальному проекту “Демография” оренбуржцы увидят уже к концу текущего года. По всей области откроется 19 новых детских садов»,– цитируются в сообщении слова Алексея Пахомова.

В рамках указанного нацпроекта в текущем году в Оренбургском районе планируется ввести девять детских садов на 445 мест. На сегодняшний день их строительная готовность составляет от 70% до 98%. В следующем году в Оренбургском районе планируется построить еще три детсада.

Георгий Портнов