Заксобрание Пермского края отклонило инициативу о возвращении прямых выборов

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании рассмотрели инициативу фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. По словам руководителя фракции ЛДПР Олега Постникова, прямые выборы глав «позволят гражданам непосредственно включаться в управление делами своих муниципалитетов, осуществлять принадлежащие им права и свободы». Депутат добавил, что бюджетные расходы на проведение таких кампаний «будут незначительными».

Лидер фракции КПРФ Владимир Корсун заявил, что, отменив прямые выборы в 2014 году, депутаты «лишили граждан реальной возможности непосредственно, самостоятельно и ответственно осуществлять местное самоуправление». «Всенародно избранный глава опирается на доверие населения. Следовательно, повышается его ответственность перед жителями, а не вышестоящей властью»,— считает коммунист. Он добавил, что на данный момент выборными являются главы 65 городских округов и 215 муниципальных районов РФ.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Дарья Эйсфельд представила результаты исследований Центра сравнительных исторических и политических исследований и Европейского университета в Санкт-Петербурге. «Ученые сравнили Пермский край, где главы избирались на прямых выборах, и Удмуртию, где были конкурсные процедуры. Выяснилось, что в Удмуртии доля профессиональных управленцев оказалась значительно ниже. Кроме того, удмуртские главы обладают меньшим управленческим опытом»,— сообщила Дарья Эйсфельд.

Ранее комитет заксобрания по геополитике рекомендовал отклонить проект о возвращении прямых выборов. Отрицательное заключение подготовил и губернатор Пермского края Максим Решетников. По его мнению, существующий способ избрания «позволяет создать условия для замещения этой должности квалифицированными лицами, чей уровень и качество профессиональной подготовки способствуют успешному решению возложенных на них задач».

Владимир Корсун предложил голосовать по проекту поименно, однако депутаты не поддержали это предложение. По итогам голосования, против инициативы о возвращении прямых выборов высказался 21 депутат, за инициативу — 15 народных избранников, еще 15 парламентариев от голосования воздержались.