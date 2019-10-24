В Оренбуржье осудили организаторов подпольного казино

В Оренбургской области после возбуждения уголовного дела перед судом предстала группа лиц, обвиненных по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. Обвиняемые избрали позицию в соответствии со своим процессуальным статусом.

По данным следствия, в период с июня 2015 года по февраль 2019 года в одном из зданий Оренбурга, а затем и Бузулука организованная преступная группа проводила азартные игры, получая доход в особо крупном размере. «Деятельность игорного заведения была строго законспирированной. Вход в залы осуществлялся по специальному отбору и паролям. Каждый посетитель проверялся с использованием установленного видеооборудования»,— говорится в сообщении.

Изначально деятельность подпольного казино осуществляли двое жителей Оренбурга. Для участия в составе преступной группы они привлекли еще пять человек в возрасте от 20 до 42 лет, распределив между ними роли.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алена Смирнова