Бизнесмен из Удмуртии Андрей Осколков вошел в пятерку лидеров рейтинга премии профессионалов строительного рынка

Основатель компании «Комосстрой» из Удмуртии Андрей Осколков вошел в топ-5 федерального рейтинга премии профессионалов строительного рынка RепутациЯ в номинации «Генеральный директор». Помимо него, в пятерку лучших также вошли руководители крупных федеральных компаний ГК КОРТРОС, «Инград», РГ-Девелопмент, сообщает пресс-служба компании.

В номинации «Финансовый директор» четвертую строчку рейтинга занял финансовый директор «Комосстрой» Виталий Девяткин. Он разделил победу с руководителями подразделений компаний ЛСР, ГК Гранель, ГК «Инград».

Первая церемония вручения премии профессионалов строительного рынка RепутациЯ прошла в Москве. Она вручается она Ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA.

Премия RепутациЯ посвящена успехам лидеров команд и руководителей направлений. Оценивали претендентов на победу независимые эксперты — рейтинговое агентство Эксперт РА, а контролером этапов голосования выступила компания PwC Russia.