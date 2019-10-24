В Нижнем Новгороде подозреваемые в пытках экс-полицейские отправлены под домашний арест

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода до 22 ноября поместил под домашний арест пенсионеров МВД Сергея Лебедева, Николая Атамашко и Алексея Хрулева. Их подозревают в превышении должностных полномочий при задержании в 2015 году нижегородца Леонида Мурского. По версии следствия, подозреваемые выбили у него признательные показания в торговле наркотиками.

Как рассказал потерпевший, сначала его били в отделении полиции, а затем угрожали утопить задержанного на Гребном канале Волги. В итоге Леонид Мурский под диктовку написал явку с повинной и изложил подробности изготовления наркотиков. Позже он был обвинен в незаконном производстве и сбыте запрещенных веществ в крупном размере группой лиц по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и в 2016 году получил четыре года колонии общего режима.

В октябре 2018 года потерпевший освободился досрочно и обратился с жалобой в Комитет против пыток, который несколько лет добивался расследования обстоятельств задержания Леонида Мурского. После серии отказных постановлений следствия правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека, который в сентябре 2019 года коммуницировал жалобу. Доказательством пыток потерпевший приложил справку из травмпункта, куда он обратился после выхода из отделения полиции. Врачи зафиксировали у него сотрясение мозга, кровоподтеки и ссадины лица, гематому затылочной части и закрытую черепно-мозговую травму.

В мае 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении полномочий полицейскими. 22 октября их задержали следователи и сотрудники ФСБ. Следователь просил им арест, но суд учел наличие у подозреваемых малолетних детей, заболеваний и наград по выслуге лет. Подозреваемые в суде настаивали, что потерпевший оговаривает их и противоправных действий они не совершали. По их словам, Леонид Мурский мстит им за расследование его дела о наркотиках и отбытый в колонии срок.

По данным “Ъ”, на следующей неделе следствие предъявит им официальное обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород