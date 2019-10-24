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Фото: Василий Пономарев / Коммерсантъ

Главный тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на пять матчей чемпионата РФ

Главный тренер футбольного клубы «Крылья Советов» Миодраг Божович дисквалифицирован на пять матчей чемпионата России по футболу. При этом три матча будут считаться реальным исполнением, а два других – условной спортивной санкцией. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Кроме того, Миодраг Божович будет оштрафован на 100 тыс. руб. Для него установлен испытательный срок до окончания чемпионата сезона 2019-2020 годов. Все эти меры приняты в связи с оскорбительным поведением главного тренера «Крыльев Советов» в адрес официальных лиц матча и агрессивным поведением по отношению к официальному лицу клуба во время игры между самарской командой и «Оренбургом».

В воскресенье, 20 октября, футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Оренбург» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на оренбургском стадионе «Газовик» в присутствии 4311 зрителей, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Георгий Портнов


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