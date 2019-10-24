«Газпром нефть» начала строительство первого в России завода по производству катализаторов

«Газпром нефть» приступила в Омске к активной фазе строительства комплекса по производству высокотехнологичных катализаторов для нефтепереработки, говорится в сообщении компании. Мощность нового завода составит 21 тыс. т продукции в год. Он обеспечит выпуск современных катализаторов для ключевых процессов производства топлива «Евро-5» и глубокой переработки нефти.

Проект предполагает производство 4 тыс. т катализаторов гидроочистки, 2 тыс. т катализаторов гидрокрекинга и 15 тыс. т катализаторов каталитического крекинга в год. Инвестиции «Газпром нефти» в проект — более 30 млрд руб. Строительство завода планируется завершить в 2021 году. Минэнерго России присвоило проекту статус национального.

Оксана Павлова