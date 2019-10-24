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Фото: Андрей Абрамов

Вместо детской хирургии в больнице № 40 будет открыто гинекологическое отделение

Взрыв негодования связан с недостаточной информированностью жителей о принятом решении.

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Детское хирургическое отделение из больницы № 40 в Автозаводском районе будет переведено в детскую больницу № 27 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.


Это решение, вызвавшее резонанс в СМИ и возмущение ряда жителей Автозавода, разъяснил министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов. Он сообщил, что вместо детской хирургии в больнице № 40 будет создано гинекологическое отделение, которое станет частью нового перинатального центра. По действующим санитарным нормативам, детский стационар не может функционировать на базе взрослого.

Кроме того, просуществовавшее больше пятидесяти лет отделение уже работало с недостаточной эффективностью, несмотря на все усилия врачей. В регионе пора менять систему оказания медицинской помощи, и одним из изменений должно стать сокращение пребывания пациентов в стационаре. Часть медицинской помощи, для оказания которой сегодня кладут в больницу, могут и должны оказывать поликлиники, которые надо насытить оборудованием и подготовить штат.

Министр объяснил взрыв общественного негодования недостаточной проработкой решения с жителями района. Он обещал административно наказать тех, кто готовил приказ, но сказал, что приказ этот выстрадан. Александр Смирнов сообщил, что будет создана экспертная группа, о работе которой он уже договорился с главой Автозаводского района, депутатами Заксобрания и представителями Общероссийского народного фронта. По словам министра, если не все те позиции, которые декларировались в приказе, будут соблюдены, то есть качество медицинской помощи будет не на должном уровне, то приказ будет пролонгирован и изменения произойдут не с 21 декабря, как планируется, а, например, с марта.

Минздрав Нижегородской области уточнил также, что и ранее в сложных случаях пациенты перенаправлялись из больницы № 40 в больницу № 27. Региональное профильное министерство также информирует, что за экстренной медицинской помощью для детей на в Автозаводском районе нужно обращаться в травмпункты (амбулаторная травматологическая помощь), детские поликлиники при больницах № 25 и № 40 (амбулаторная хирургическая помощь), городскую больницу № 27 (экстренная травматологическая и хирургическая помощь).

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