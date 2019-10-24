Гособвинитель зачитал обвинение в суде по делу экс-главы Оренбурга

Представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение на первом заседании по делу бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова в четверг. Процесс проходит в Ленинском районном суде города. Об этом “Ъ-Волга” сообщила секретарь судебного заседания.

Обвиняемый отказался признавать свою вину. На ближайших заседаниях по делу будут озвучены письменные доказательства. Затем показания дадут свидетели и подсудимый.

По версии правоохранителей, в июле 2012 года Евгений Арапов через подставное лицо создал коммерческую фирму, которая заключала с администрацией Оренбурга договоры аренды недвижимости, находящейся в муниципальной собственности. После этого указанная компания сдавала имущество предпринимателям в субаренду и зарабатывала на этом. Доход компании за шесть лет работы превысил 14 млн руб. Кроме того, силовики выяснили, что в мае прошлого года экс-глава Оренбурга получил от своего бывшего заместителя Геннадия Борисова 400 тыс. руб. за попустительство по службе в пользу взяткодателя.

Георгий Портнов