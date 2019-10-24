Дефицит бюджета Челябинской области в 2020 году вырастет почти в два раза

Правительство Челябинской области одобрило проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Документ разработан на основе консервативного базового варианта прогноза социально-экономического развития области.

По данным министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, в этом году зафиксировано снижение двух формирующих бюджет показателей – прибыли предприятий, прежде всего металлургического сектора, и налогооблагаемой базы имущества организаций. В результате в 2020 году ожидается снижение собственных доходов региона на 2,3%, до 139,6 млрд руб. Это 80% от всех доходов региональной казны. Поступления из федерального бюджета, по предварительным данным, составят 35,4 млрд руб., что на 11% выше первоначального уровня этого года. Общий объем доходов в 2020 году составит 175,4 млрд руб., что на 500 млн больше, чем годом ранее.

В следующем году запланировал рост расходов регионального бюджета на 6%, до 197,4 млрд руб. Как всегда 70% направят на социальную сферу. Дефицит бюджета по проекту составит 22 млрд руб., что в 1,8 раза больше первоначального уровня 2019 года (11,9 млрд).

«Почти половина этой суммы будет покрыта резервами, которые, по нашим прогнозам, сложатся в виде остатков по итогам этого года. Еще одним источником определены заимствования. Это вынужденная мера, к которой планируется прибегать в крайнем случае, когда будут исчерпаны все возможности», – сообщил министр финансов.