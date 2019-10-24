Бийский олеумный завод присоединят к нижегородскому предприятию

ФКП «Бийский олеумный завод» (Алтайский край) будет реорганизован путем присоединения к ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» (Нижегородская область).

ФКП «Бийский олеумный завод» (Алтайский край) будет реорганизован путем присоединения к ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» (Нижегородская область). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, бийский завод необходимо исключить из перечень стратегических предприятий и акционерных обществ. Мероприятия по реорганизации будут завершены в течение года.

Бийский олеумный завод в 1965 году был выделен из состава Бийского химического комбината как производитель бризантных взрывчатых веществ и серной кислоты. Олеумный завод обеспечивает 80% поставок промежуточных детонаторов на внутренний рынок. ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — единственный в России производитель октогена и гексогена.

Оксана Павлова