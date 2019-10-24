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Фото: Андрей Абрамов

Региональные выплаты чемпионам и призерам Олимпийских игр повышены

Герои былых Олимпиад получат участки под строительство домов.

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Выплаты чемпионам и призерам Олимпийских игр и чемпионатов мира, представляющим Нижегородскую область, повышены в несколько раз.


Это особенно актуально в свете предстоящих летних Олимпийских Игр 2020 года, которые пройдут в Токио. После того, как за эту инициативу проголосовали региональные депутаты, тему прокомментировал председатель Заксобрания Евгений Лебедев.

Кроме того, в Заксобрании вспомнили и о чемпионах и призерах Олимпийских игр прошлых лет. Они получат участки под строительство домов. Ранее соответствующие положения закона распространялись лишь на тех, кто завоевал медали в после 1 июля 2012 года. По словам заместителя председателя Заксобрания Ольги Щетининой, новые меры поддержки спортсменов станут хорошим стимулом для будущих побед.

Напомним, что в Нижегородской области сейчас проживает 38 спортсменов – участников и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр. Право на получение бесплатных земельных участков для индивидуального строительства реализовали лишь 17 человек.

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