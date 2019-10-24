«Единая Россия» передала оплачиваемую ставку депутата заксобрания парламентарию от ЛДПР

Фракция «Единая Россия» в заксобрании Пермского края определилась с вакантной ставкой депутата на постоянной профессиональной основе. Как и предполагал “Ъ-Прикамье”, единороссы передали ставку депутату от ЛДПР Игорю Орлову. На пленарном заседании краевого парламента решение фракции поддержали 49 депутатов, один парламентарий от голосования отказался. Напомним, что ранее от ставки, на которую перешел господин Орлов, отказался депутат и экс-секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Демкин.

Проект «Единой России», увеличивающий число профессиональных депутатов, получающих зарплату, с 21 до 24 человек, был принят в прошлом году. Согласно действующим правилам распределения, одна ставка перешла фракции «Справедливая Россия», а единороссам достались два места. Кроме того, законопроект предусматривает передачу вакантной ставки от одной фракции к другой. Ранее краевой парламент поддержал переход на профессиональную основу председателя экономического комитета заксобрания Татьяны Миролюбовой. Ставка «Справедливой России» пока остается вакантной.