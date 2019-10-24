«Конгресс-холл Торатау» заплатит за уборку территории до конца года 3,5 млн рублей

ГБУ Республики Башкортостан «Конгресс-холл Торатау» по итогам аукциона заключит контракт на обслуживание своей территории с уфимским ООО «Цветоград», сообщается на сайте госзакупок. Компания согласилась исполнить контракт начальной стоимостью 7,81 млн руб. более чем в два раза дешевле — за 3,5 млн руб. Вторым участником закупки было ООО «Авис клининг», предложившее исполнить контракт за 3,56 млн руб.

Подрядчик должен ежедневно до 25 декабря с 22.00 до 8.30 утра убирать 12,43 тыс. кв. м асфальтовых дорожек, 3,78 тыс. кв. м гранитных и мраморных поверхностей, 1,8 тыс. кв. м газонов и 9 урн. В частности, подрядчик не реже четырех раз в неделю должен убирать территорию с применением подметально–уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных, погрузочно-разгрузочных машин исполнителя, а там где это невозможно – вручную. Гранитные и мраморные поверхности, смотровые окна, стеклянные поверхности уличных фонарей необходимо мыть два раза в неделю с использованием очистительных средств, удаляя пятна и загрязнения, и протирать. Газоны нужно засевать семенами газонных трав, вносить удобрения, поливать, рыхлить, выкашивать, а также очищать от мусора, листьев, сучьев, скошенной травы и песка. Урны нужно мыть один раз в неделю снаружи и изнутри с применением моющих средств и высушивать за пределами территории «Конгресс-холла Торатау». На время мойки исполнитель обязан устанавливать взамен необходимое количество урн. Зимняя уборка территории включает «подметание и сдвигание снега, устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований» не реже одного раза в день, указано в документации.

Предыдущий контракт на уборку территории «Конгресс-холла Торатау» на три месяца был заключен в марте этого года с МУП «Горзеленхоз» Уфы. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 5,8 млн руб. с дисконтом 30% — за 4,04 млн руб.

ООО «Цветоград», по данным «Спарк-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в апреле этого года. Уставный капитал компании — 20 тыс. руб., ее владельцем является Елена Гимранова.

Майя Иванова