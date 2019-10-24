На Ставрополье возведут плодохранилище мощностью 10,7 тыс. тонн

Проект хранилища плодов в Ставропольском крае успешно прошел экспертизу в сфере строительства. Объект намерены построить в селе Новая деревня Кочубеевского района, планируемая мощность хранилища составит почти 10,7 тыс. т продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

Согласно проекту, хранилище представляет из себя холодильный склад комбинированного типа, предназначенный для одновременного хранения нескольких видов фруктов. Под строительство выделен участок почти в 2 га. Общая площадь всех зданий и сооружений плодохранилища составит более 6 тыс. кв. м.

«На Ставрополье активно развивается логистика садоводческой отрасли. Построено плодохранилище мощностью десять тысяч тонн в Труновском районе, а в Георгиевском районе аналогичный объект модернизирован. В настоящее время к уже сложившемуся тренду присоединился и Кочубеевский район, где не только высажен яблоневый сад, но и запланировано строительство объектов хранения, а в перспективе и развитие перерабатывающего производства»,— отмечается в сообщении.

Кристина Федичкина