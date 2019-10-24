Нижегородские депутаты смогут летать бизнес-классом за счет бюджета Депутаты смогут также возместить расходы по найму жилья и затраты на получение визы.

Депутаты Думы Нижнего Новгорода смогут за счет средств городского бюджета компенсировать расходы на покупку авиабилетов бизнес-класса и железнодорожных билетов в вагонах СВ.

Народным избранникам из муниципального бюджета оплатят также аренду жилья, затраты на получение визы и организационные взносы за участие в конференциях за границей. Эти новые возможности открывает принятое гордумой положение о возмещении депутатам расходов на командировки. За принятие этого документа проголосовали 27 депутатов, против двое.

Депутат Государственной Думы Александр Курдюмов считает, что его муниципальным коллегам вообще не требуется по работе куда-то летать. По его мнению, депутаты гордумы должны активно работать в своих округах и встречаться с избирателями.

Отметим, что принятое гордумой положение предусматривает и ограничение депутатских командировочных расходов. Так, за счет городского бюджета можно будет оплачивать только одноместный номер, суточные в размере 700 рублей получат только депутаты, работающие на постоянной основе, и в год из бюджета можно будет выделить на командировки не более 1 млн рублей.