Рост экспозиции «ЮГАГРО 2019»: более 700 участников, более 200 новых компаний

С 19 по 22 ноября 2019 в Краснодаре, в ВКК «Экспоград ЮГ», в 26-й раз будет проходить Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО». Организатором этого мероприятия является Группа компаний Hyve, лидер в организации выставок в России.



2018 год стал для выставки «ЮГАГРО» юбилейным – в 25-й раз успешная выставка собрала более 650 участников из 35 стран мира, включая ведущих производителей и поставщиков из России, Казахстана, Китая, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Израиля, Индии и других стран.

В этом году экспозиция значительно выросла - в выставке «ЮГАГРО» принимают участие более 710 компаний-участников из 35 стран мира, общая площадь превышает 65 000 квадратных метров. Компании из Италии, Германии и Турции объединены в составе национальных павильонов. Компании из Китая представлены в составе коллективной экспозиции.

Свыше 200 компаний в этом году впервые примут участие в выставке: это ведущие производители и дистрибьютеры России, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Израиля, Канады, Китая, Южной Кореи, Таиланда и других стран.

Экспозиция выставки

Экспозиция выставки сегментирована по товарным категориям, в которых посетителей «ЮГАГРО» ожидают сотни презентаций, новинок и специальных предложений от производителей и поставщиков.

«Сельскохозяйственная техника и запчасти» – один из самых крупных разделов выставки, включающий более 260 компаний. Посетители выставки смогут увидеть зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, жатки, валкообразователи, другую технику для обработки почвы и внесения удобрений, а также прицепные транспортные средства и комплектующие.

В разделе «Агрохимическая продукция и семена» свою продукцию представят около 180 компаний. В числе товаров на стендах: микроудобрения, семена зерновых, зернобобовых и овощных культур импортной и российской генетики, отдельные средства защиты растений и комплексные программы, агрохимикаты, препараты для защиты садов, гибриды семян полевых, масличных и кормовых культур и многое другое.

Раздел «Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции» составит 150 компаний. На стендах в данном разделе выставки: зерноочистительные сепараторы, оборудование для дражирования семян, прессы для отжима масла, оборудование для переработки овощей и фруктов, оборудование для мельнично-элеваторной, крупяной, комбикормовой промышленности и многое другое.

Раздел «Оборудование для полива и орошения» включает свыше 100 компаний. Участники представят системы капельного и спринклерного орошения, барабанные и широкозахватные дождевальные машины. Среди продукции для закрытого грунта представлены: тепличная пленка, системы для досвечивания растений, отопительное и ирригационное оборудование для теплиц, проекты промышленных тепличных комплексов и туннельных пленочных теплиц.

Традиционно лидеры рынка представляют на выставке новинки техники.

Комбайновый завод Ростсельмаш представит ряд премьер. Главная новинка - тракторы RSM 3000 серии для энергоемких операций, лидеры по экономичности топлива. Выбор тракторов 3000 серии экономически выгоден для хозяйств с площадью пашни от 2500 га и выше. Среди зерноуборочной техники покупателей гарантированно заинтересует TORUM 785 и компактный зерноуборочный комбайн третьего класса – NOVA. В основе модели TORUM – запатентованное молотильно-сепарирующее устройство с вращающейся декой, которое обеспечивает заявленную производительность даже на сложных агрофонах. На сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 50 странах мира.

Вдвое увеличилась экспозиция одного из новичков прошлогодней выставки - компании Kverneland, ведущей международной компании, занимающейся разработкой, производством и сбытом сельскохозяйственной техники. В этом году в своей экспозиции производитель продемонстрирует как бестселлеры, так и новинки российского и европейского производства. В их числе - прицепной опрыскиватель iXtrack T4, который при своих малых габаритах и маневренности обладает высокой функциональностью и предназначен для проведения всех видов химической обработки.

Один из постоянных участников выставки - завод КЛААС в Краснодаре (российское подразделение концерна CLAAS (Германия) представлен на стенде дилера, компании «Мировая техника». На сегодняшний день «КЛААС» является самым современным заводом по производству сельскохозяйственной технике в Европе, он производит 7 моделей зерноуборочных комбайнов и 8 моделей тракторов. Посетители увидят российский комбайн TUCANO, который входит в ТОП -100 лучших товаров России. Примечательно, что комбайн TUCANO производится полностью на заводе компании в Краснодаре: от раскройки листового металла до готовой сельхозмашины.

Компании, специализирующиеся на производстве средств защиты растений, специально к выставке подготовили широкую линейку новинок. Так, один из российских лидеров по производству химических средств защиты растений - «Щелково Агрохим» - на своём стенде анонсирует расширенную линейку гербицидов для защиты сои, уникальный гербицид для посевов кукурузы с супердлительным эффектом, долгожданный акарицид для защиты садов и многое другое. Большинство препаратов выполнены в инновационных формуляциях.

Лидер отечественного рынка пестицидов - компания «Август» - представит на «ЮГАГРО 2019» несколько новых высокотехнологичных препаратов, регистрация которых завершается: два новых препарата для защиты сои с направленным спектром действия, которые пока не имеют аналогов на российском рынке.

Швейцарский производитель семян и средств защиты растений Syngenta представит новейшие достижения в области защиты растений: новое поколение фунгицидов для зерновых культур, ФОРС-технологию для защиты семян кукурузы и подсолнечника, инсектоакарицид для садов ЛИРУМТМ, регистрация которого ожидается в конце 2019 года. Syngenta давно и прочно зарекомендовала себя как компания, уделяющая особое внимание научно-исследовательской деятельности.

Экспозиция 26-ой выставки «ЮГАГРО» в этом году насыщена новыми продуктами и технологиями от ведущих отечественных и зарубежных производителей по всем секторам растениеводства. По отзывам посетителей, это делает «ЮГАГРО» самой значимой и продуктивной сельскохозяйственной выставкой России. За 4 дня работы «ЮГАГРО» специалисты АПК получают прекрасную возможность ознакомиться с новыми достижениями в области техники и селекции, в сегментах средств защиты растений, хранения и переработки сельхозпродукции, орошения, производства и оснащения теплиц, а также получить полную информацию о новых прогрессивных технологиях. Можно без преувеличения сказать, что все сельское хозяйство России представлено на одной площадке. Посетители «ЮГАГРО» отмечают высокий уровень организации и возможность прямо на выставке согласовывать цены и объемы закупок.

Посещение выставки бесплатно при регистрации на сайте «ЮГАГРО».

Генеральный партнер выставки – компания Ростсельмаш

Стратегический спонсор выставки – компания CLAAS

Генеральный спонсор выставки – компания «РОСАГРОТРЕЙД».

Деловая программа

Деловая программа выставки «ЮГАГРО» традиционно является площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, бизнеса и власти, объединяющая ключевых игроков для обсуждения самых острых и актуальных вопросов развития АПК. В повестку обсуждений ежегодно включаются ключевые темы, которые волнуют отрасль – законодательные изменения, инновации, экспорт и рост производства.

В этом году главной темой пленарного заседания в день открытия выставки станет «Защита агробизнеса: проблемы и пути решения». В ходе заседания эксперты обсудят вопросы федеральной поддержки экспорта и сельскохозяйственного сырья; развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации и взаимодействие органов государственной власти с агрохолдингами и производителями сельскохозяйственной продукции региона.

Приглашенными спикерами выступят заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, президент Ассоциации «Росспецмаш», президент промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин, академик РАН, доктор химических наук и генеральный директор компании «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов и Павел Косов, генеральный директор «Росагролизинг». Модератором пленарной сессии выступает генеральный директор медиа-группы «Крестьянские ведомости». Игорь Абакумов.

В этот же день АО «Росагролизинг» организует мероприятие, посвященное лизинговым продуктам компании в 2019 году.

Помимо этого, в рамках «ЮГАГРО 2019» 20 ноября состоится юбилейный 30-ый съезд фермеров Кубани, организованный Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края.

21 ноября пройдет конференция «Органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия – состояние и перспективы». Организатором выступит Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. Делегаты обсудят технологии, поделятся опытом организации защиты и питания растений в сертифицированном органическом производстве, а также сбытом сертифицированной органической продукции.

22 ноября состоится III конференция международной ассоциации ореховодов. Темой конференции станет «Экономическая эффективность закладки орехоплодных насаждений». Участники конференции обсудят экономическую эффективность закладки орехоплодных насаждений, глобальные перспективы рынка, особенности государственного субсидирования орехоплодных насаждений, получение индивидуальных повышенных ставок для орехоплодных культур и другие вопросы.

В целом в рамках «ЮГАГРО 2019» запланировано свыше 30 деловых мероприятий.

Выставка проводится при поддержке Правительства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, администрации Краснодарского края, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, администрации муниципального образования город Краснодара.