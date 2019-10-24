Технопарк откроют в неиспользуемом корпусе завода «Буммаш» в Ижевске

В Ижевске на базе неиспользуемого корпуса завода «Буммаш» запустят технопарк. На форуме «Сделано в Удмуртии» было подписано соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере между правительством Удмуртии и ООО «Техно Парк». Подписи на документе поставили глава республики Александр Бречалов и инвестор Григорий Ушаков, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Запуск первой очереди технопарка NOBEL планируется в декабре 2019 года. «В настоящий момент готовность здания для открытия первой очереди технопарка NOBEL составляет 90%, что свидетельствует о завершении реновации корпуса и готовности принять первых резидентов. Открытие технопарка NOBEL в Ижевске повлечет за собой появление высокотехнологичных компаний, что в свою очередь повысит уровень развития региона»,— прокомментировал господин Бречалов.

По его словам, ООО «Техно Парк» выступит в качестве регионального оператора фонда «Сколково» и предоставит доступ к сервисам Сколково для своих резидентов. В июне 2019 года фонд «Сколково» и правительство Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере. Фонд «Сколково» оказывает содействие в разработке концепции по созданию и запуску технопарка в регионе для последующей аккредитации данного объекта в качестве регионального оператора фонда «Сколково».