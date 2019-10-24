На Ставрополье построят завод по производству нитроцеллюлозы за 6,3 млрд рублей

В Лермонтове Ставропольского края появится завод по производству нитроцеллюлозы, объем инвестиций в строительство предприятия составит около 6,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи региона.

Завод будет выпускать нитрат целлюлозы, который используется при производстве лакокрасочных материалов, типографских красок, целлулоида, специальных эмалей для обработки кожи, стекла, черных и цветных металлов и бумаги. Сейчас большая часть нитроцеллюлозы экспортируется из-за рубежа.

Реализацией инвестпроекта занимается компания «Химинвест», которая специализируется на строительстве предприятий химической отрасли «под ключ». Предприятие построят на участке площадью 22 га в промышленной зоне Лермонтова. «Строительство завода по производству нитрата целлюлозы планируется вне границ хвостохранилища (хранилища хвостов ураносодержащих руд) и не затрагивает данный земельный участок: расстояние до него составит свыше 1 км»,— подчеркивается в сообщении. На заводе появится 160 рабочих мест.

Кристина Федичкина