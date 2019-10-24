«Черкизово» стало генеральным спонсором воронежского волейбольного клуба «Кристалл»

Группа «Черкизово» семьи Михайловых стала генеральным спонсором наиболее известного воронежского мужского волейбольного клуба «Кристалл», сообщили в компании. Клуб переименован в «Кристалл-Черкизово», логотип компании уже размещен на форме игроков.

«Кристалл» играет в высшей лиге «Б» первенства России по волейболу среди мужских команд. По итогам первого тура в своей лиге «Кристалл-Черкизово» занял промежуточное третье место. 20 и 21 октября в рамках третьего тура команда одержала две победы в Оренбурге над «Нефтяником-УОР». Теперь клубу предстоит встреча в Перми с «Камой». По словам главного тренера Дмитрия Митрофанова, ставки по-прежнему будут делаться на местных игроков: в команде из 14 человек сейчас только два приглашенных.

«Кристалл» был основан в 1984 году. Лучший результат — третье место в первенстве высшей лиги «А» в сезоне 2000-2001.