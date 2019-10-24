Жителя Самары отправят под суд за дачу взятки сотруднику полиции

Житель Самары предстанет перед судом за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) в 400 тыс. руб. Об этом сообщает региональный СУ СК РФ.

По данным следствия, 14 февраля 2019 года, находясь в ОП, мужчина передал взятку сотруднику полиции, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Однако сотрудник полиции от взятки отказался, а о случившемся доложил своему руководству. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алена Смирнова