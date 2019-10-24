«Т Плюс» инвестирует 5 млрд рублей в модернизацию Самарской ТЭЦ

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» обновит один из энергоблоков Самарской ТЭЦ по программе модернизации объектов генерации «ДПМ-2» («ДПМ-штрих»). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Объем вложений составит 5,2 млрд рублей. Ввод новой мощности запланирован с 1 октября 2025 года. Электрическая мощность станции должна увеличиться с 440 МВт до 454,9 МВт, а тепловая – с 1954 Гкал/ч до 1967 Гкал/ч.

В рамках программы модернизации ранее были введены в эксплуатацию новые мощности на Сызранской ТЭЦ и Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

Андрей Сазонов