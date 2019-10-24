Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на «Практикум для предпринимателей» в Краснодаре

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает на бесплатную открытую конференцию «Практикум для предпринимателей» в Краснодаре. Участие в мероприятии примет Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров, который выступит на тему «Секреты успешного проекта. Как Банк строит работу с малым бизнесом».



Мероприятие состоится в четверг, 7 ноября 2019 года, в здании филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152.

Начало мероприятия – в 10:00. Регистрация участников и приветственный кофе - с 9:30.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Программа мероприятия разделена на несколько блоков: «Маркетинг», «Продажи и переговоры» и «HR», в каждом из которых запланированы выступления экспертов. Организована сессия нетворкинга, в ходе которой предприниматели получат возможность завести новые деловые знакомства.

Также в программе конференции – ставшие уже традиционными бизнес-разборы реальных кейсов от спикеров Университета. Эксперты-практики рассмотрят бизнес, помогут найти точки роста и совместно с владельцем компании сформируют стратегию развития.

В программе конференции заявлены следующие выступления: