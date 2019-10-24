«Татнефть» утвердила программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей

Программа биржевых облигаций ПАО «Татнефть» в размере до 100 млрд руб. и проспект эмиссии указанных ценных бумаг были утверждены сегодня советом директоров предприятия, передает пресс-служба татарстанской нефтяной компании.

Программа облигаций позволит «Татнефти» оперативно привлекать заемные средства за счет размещения ценных бумаг на Московской бирже. Облигации будут размещаться отдельными траншами от 5 млрд руб. При нынешних ставках заемные средства стали привлекательным источником финансирований, отмечается в сообщении. В нем также говорится, что уровень долговой нагрузки «Татнефти» считается одним из самых низких среди крупных российских компаний..

Ранее генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов говорил, что компании не потребуется «больших внешних заимствований» на фоне повышения дивидендных выплат акционерам. По его данным, инвестиционная программа на 2019 год составляет 132,3 млрд руб. По итогам 2018 года «Татнефть» выплатила акционерам 197,5 млрд руб., на 112,6% больше, чем в 2018 году. Господин Маганов заявлял о намерении поддерживать доходы акционеров «Татнефти» на уровне «выше, чем в среднем по отрасли».

"Ъ-Казань"