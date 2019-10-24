Тамбовский «Пигмент» за три квартала нарастил производство на 13%

За три квартала 2019 года тамбовский производитель красок и присадок ПАО «Пигмент» увеличил объем производства в денежном выражении до 6,4 млрд руб.— это на 12,5% больше, чем за три квартала 2018-го. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в самой компании.

Отгрузка товарной продукции за тот же период выросла еще сильнее — на 30% до 6,59 млрд руб. Значительно увеличен выпуск добавок к бетонам (на 29%), акриловых эмульсий (на 28%), синтетических смол (на 8%). По словам гендиректора «Пигмента» Андрея Утробина, по некоторым группам товаров компания остается единственным производителем в СНГ.

Олег Мухин