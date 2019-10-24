Для экологичного транспорта в Свердловской области планируют ввести налоговые льготы

Власти Свердловской области планируют освободить от транспортного налога автобусы и грузовики экологического стандарта «Евро-5», а также транспортные средства с газовым типом двигателя. Предложение внесла на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам заксобрания и.о. министра экономики региона Татьяна Гладкова. «Стимулирование использования транспортных средств повышенного экологического класса снижает выбросы и уменьшает негативное влияние транспорта на окружающую среду»,— пояснила она.

Ранее налоговые льготы распространялись также на автобусы стандарта «Евро-4». Грузовики стандарта «Евро-5» планируется освободить от транспортного налога на пять лет — с 2020 года по 2025 год.

Кроме того, предлагается ввести пониженную ставку налога на имущество организаций 1,1% для газозаправочных станций. Таким образом, создаются условия для расширения сети газозаправочной инфраструктуры и стимулирования использования газа в качестве моторного топлива. Сейчас в области 17 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. К 2025 году планируется расширение сети до 72 станций.

Анастасия Реутова