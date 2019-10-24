Объемы ввода жилья в Прикамье выросли на 19%

В Пермском крае за январь-сентябрь 2019 года построили 630,62 тыс. кв. м. жилья (7548 квартир) – это на 19% больше, чем за аналогичный период 2018 год, сообщает Пермстат. Из общих объемов ввода 185 тыс. кв. м. составляет жилье в многоквартирных домах и 445 тыс. кв. м. – в индивидуальных домах. Показатели ввода частного жилья в регионе увеличились на 41% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

Напомним, за прошлый год в регионе ввели в эксплуатацию 1,081 млн кв. м. жилья, а в 2017-ом – 1101,1 кв. м. жилья. Рост объемов жилищного строительства является одним из приоритетов региональной госпрограммы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» (реализуется в Прикамье с 2013 года) и нацпроекта «Жилье и городская среда» (реализуется с 2019 года).