В Тамбовской области собрали более 12 тыс. тонн яблок

Садоводческие хозяйства Тамбовской области собрали более 12 тыс. т яблок, что составляет 91% от всего урожая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области со ссылкой на информацию управления сельского хозяйства. Сегодня в регионе работают 12 садоводческих хозяйств, самые крупные из них — ОАО «Дубовое» (порядка 6 тыс т), ООО «Снежеток» (более 1,7 тыс. т), ОАО «Плодопитомник “Жердевский”» (более 2,8 тыс. т). Отметим, что около 50% хозяйств в это сезоне работы уже полностью закончили..

Валерия Розбот