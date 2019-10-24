В Самаре осужден инженер казенного учреждения Омской области за взятку

В Самаре обвинен ведущий инженер казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области» Виктор Радул за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что в 19 декабря 2017 годазлоумышленник лично получил взятки от директора ООО в 3,5 млн руб., из которых 3 млн руб. — муляж. В ответ должностное лицо должно было обеспечить содействие в заключении госконтракта между казенным учреждением «Управление дорожного хозяйства Омской области» и ООО, а также беспрепятственное принятие по контракту поставленного оборудования.

Приговором суда назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и выплата штрафа в размере 3,5 млн руб. в доход государства.

Алена Смирнова