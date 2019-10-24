«Татнефть» может ограничить добычу нефти в 2020 году в пределах 29,2 млн рублей по условиям ОПЕК+

«Татнефть» рассматривает два варианта плана по добыче нефти в 2020 году - на 29,2 млн и 30,4 млн тонн, включая свыше 3,2 млн тонн сверхвязкой нефти. Это связано с возможными ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом стало известно на заседании совета директоров ПАО «Татнефть», передает пресс-служба компании.

При этом планируется, что объем реализации продукции, произведенной нефтеперерабатывающим комплексом нефтяной компании в Нижнекакмске - «Танеко», составит 11,6 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в 2019 году «Татнефть» решила сохранить нефтедобычу на уровне предыдущего года в объеме 29,5 млн тонн и отказалась от запланированного наращивания добычи из-за договора с ОПЕК+.

"Ъ-Казань"