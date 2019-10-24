Курганский митрополит Даниил оптимизировал структуру епархиального управления

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил «в целях оптимизации и улучшения работы» утвердил кадровые изменения и ввел новые должности в епархиальном управлении, сообщает пресс-служба организации.

В состав епархиального совета введены настоятель курганского прихода Порт-Артурской Божией матери протоиерей Владимир Алексеев и секретарь епархии, настоятель Богоявленского собора Кургана священник Леонид Перчугов, который также назначен секретарем епархиальной дисциплинарной комиссии. На вакантное место председателя миссионерского отдела Курганской епархии назначен клирик храма Пантелеимона Целителя, духовник Александро-Невской школы протоиерей Михаил Ширяев. Также в епархиальном управлении введена должность координатора грантовой деятельности приходов. Им стала руководитель православной службы «Милосердие» Наталья Ульянова.

Епархиальный отдел по культуре преобразован в сектор по культуре миссионерского отдела, его руководителем стал зампредседателя миссионерского отдела Алексий Плохов. Председателем епархиального отдела по делам молодежи назначен священник Даниил Перминов. Ранее занимавший эту должность настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Кургане Михаил Сычков назначен заместителем председателя епархиального отдела религиозного образования и катехизации – руководителем сектора основ православной культуры и сектора православного образования. Еще одним заместителем епархиального отдела образования – руководителем сектора приходского просвещения и сектора мероприятий конкурсов назначен клирик храма Рождества Христова Кургана Георгий Чирков. Появился заместитель у председателя епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Им назначен иерей Александр Ржанников.

Митрополит Даниил (в миру Александр Доровских) возглавил Курганскую и Белозерскую епархию в конце августа этого года, сменив на посту Иосифа, которого направили служить в Симбирскую епархию. Даниил до перевода в Курган был митрополитом Архангельской и Холмогорской епархии.