Полномочия депутата Владимира Подкорытова прекращены досрочно

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата по округу №17 Владимира Подкорытова. За это решение проголосовали 50 парламентариев, один высказался против.

Полномочия депутата прекращены на основании приговора Ленинского суда Перми, вступившего в законную силу. Суд признал господина Подкорытова виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере.

Как установили следствие и суд, депутат совершил преступления в период с 14 января 2014 года по 4 марта 2016 года, являясь одним из акционеров и гендиректором АО «Второе пермское управление „Уралхиммонтаж“». Он умышленно не удерживал налог на доходы физлиц с выплаченной зарплаты сотрудников организации и дивидендов владельцам на сумму более 16,1 млн руб. Таким образом, злоумышленник не исполнил обязанности налогового агента. Кроме того, с 5 мая 2017 года по 26 июня 2018 года, зная о задолженности «Уралхиммонтажа» по налогам на сумму более 9 млн руб., господин Подкорытов предпринял меры, направленные на сокрытие более 11,1 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание. В итоге суд за каждое из преступлений наказал Владимира Подкорытова штрафом по 300 тыс. руб. и путем частичного сложения наказаний назначил штраф в 500 тыс. руб.