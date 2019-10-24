Производство сельхозпродукции в Прикамье увеличится на 5%

Объем валовой продукции сельского хозяйства Прикамья в 2019 году составит 45 млрд руб., что на 5% больше показателя прошлого года. Об этом заявил губернатор Максим Решетников на заседании Законодательного собрания.

По данным краевого правительства, доля продукции животноводства составит свыше 68%, продукции растениеводства – около 32%. Сельхозпредприятия края произведут продукцию животноводства на сумму 30,1 млрд руб., в том числе молока — на 11 млрд руб., мяса — более чем на 10,2 млрд руб., яиц — почти на 5 млрд. Объем производства в сфере растениеводства составит около 15 млрд руб.