В Пензе роженица отсудила у больницы 350 тысяч рублей за потерю ребенка

Жительнице Пензы, потерявшая ребенка на 37-й неделе беременности по вине медиков, увеличили компенсацию морального вреда до 350 тыс. руб., штрафа ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова» - до 175 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается. что истица поступила в больницу в апреле 2018 года с диагнозом «преэклампсия на фоне хронической артериальной гипертензии».

Через несколько дней ей сделали операцию кесарева сечения, однако ребенок родился без признаков жизнедеятельности вследствие преждевременной отслойки плаценты и асфиксии плода, сообщает надзорный орган.

Проверка областного министерства здравоохранения показала, что акушер–гинеколог, под наблюдением которого находилась роженица, допустил нарушения норм и правил в сфере здравоохранения при оказании медицинской помощи.

Решением Октябрьского районного суда Пензы иск женщины был частично удовлетворен: с больницы взыскана компенсация морального вреда за некачественное оказание медицинских услуг в размере 70 тыс. руб. и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования истицы в сумме 35 тыс. руб. Истица и прокуратура обжаловали решение суда первой инстанции в апелляции.

Иван Сергеев