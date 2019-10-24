Воронежский «Агротех-гарант» вложит 200 млн рублей в молочный комплекс в Таловском районе

ООО «Агротех-гарант Славянский» (входит в группу «Агротех-гарант» Александра Евсеева и Андрея Оробинского) планирует реконструировать животноводческий комплекс на территории некогда крупнейшего свиноводческого комплекса Таловского района — МХП «Александровское» к осени 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области. Проект стоимостью около 200 млн руб. на 500 голов дойного стада стартовал в 2018 году, после реализации инвестпроекта животноводческие помещения будут приспособлены для содержания крупного рогатого скота, в проект также включена кормовая площадка.

На территории уже возвели два животноводческих корпуса по выращиванию молодняка КРС и две силосные траншеи, сейчас продолжается реконструкция еще шести корпусов.

ООО «Агротех-гарант Славянский» зарегистрировано в Таловском районе в 2002 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. По данным «СПАРК-Интерфакс», по 32,36% долей общества — у Антона Евсеева и Сергея Оробинского, по 11,76% — у Алексея Плотникова и Виктора Харченко, по 5,88% — у Алины и Натальи Плякиных. Гендиректор — Валерий Ухин. Выручка общества за 2018 год составила 330,9 млн руб., чистая прибыль — 51,5 млн руб.

Мария Старикова