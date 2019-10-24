Полиция Екатеринбурга проверят версию поджога нескольких автомобилей минувшей ночью

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, минувшей ночью в 01:04 по местному времени поступил сигнал о возгорании автомобиля Infiniti на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге. На площади 3 кв.м. был поврежден кузов автомобиля. В 01:29 по местному времени поступило сообщение о возгорании на улице Камчатская в Екатеринбурге трех автомобилей. На площади 12 кв.м. сгорели автомобили Nissan X-Trail и Nissan Presea.

По данным УМВД Екатеринбурга, по всем возгораниям в полицию обратились владельцы транспортных средств. «По указанным адресам выезжала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия. Причины произошедшего устанавливаются. По результатам пожарно-технической экспертизы о причинах возгораний указанных автомобилей будет принято процессуальное решение»,— пояснили в ведомстве.