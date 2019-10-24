Суд поставил точку в деле об убийстве в баре «Ухо и медведь»

Железнодорожный райсуд Новосибирска сегодня огласил второй приговор по уголовному делу об инциденте в караоке-баре «Ухо и медведь» весной 2018 года. Как рассказала “Ъ-Сибирь” старший помощник прокурора района Татьяна Тесля, подсудимого Максима Зыбарева суд признал виновным в причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. В июне его брату Ивану Зыбареву, обвиняемому в убийстве (ст. 105 УК РФ), присудили 10,5 лет колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, в ночь на 21 марта 2018 года между 42-летним охранником Константином Харькиным и Иваном Зыбаревым, отмечавший в тот день юбилей, произошел конфликт. Его причиной стал отказ посетителя сдать в гардероб верхнюю одежду. На помощь юбиляру подоспела компания мужчин, среди которых был и его брат Максим Зыбарев. Как указывается в деле, Зыбарев-старший ударил охранника, младший — выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Братья и их гости спешно покинули место происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице. Задержать братьев удалось только спустя несколько месяцев.

Илья Николаев