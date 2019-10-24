Свердловским бизнесменами дадут льготы по налогам, если их сотрудники будут получать не менее 46 тыс. рублей

Комитет по бюджету заксобрания Свердловской области принял поправки к закону «Об установлении налога на имущество организаций». Предприятие может платить по ставке 1,1% вместо 2%, если размер зарплаты на нем будет не ниже среднероссийского уровня (сейчас составляет 46 тыс. руб. при средней по области — 39,6 тыс.). Ранее для получение льготы необходимо было только, чтобы организации не имели задолженности по налогам и страховым взносам.

Эта льгота будет распространяться на производителей пива, предприятия по выращиванию и переработке рыбы, для научных, образовательных и медицинских организаций. Пониженная ставка также предусмотрена в отношении гостиниц и организаций потребительских коопераций. Бизнес-омбудсмен Елена Артюха попросила не включать кооперации в этот перечень, так как средняя зарплата у них, по ее данным, 18,8 тыс. «Из этого следует, что с 2020 года ни одного получателя льготы по налогу на имущество не останется. Потому что в новом году 46 тыс. руб. среднероссийских точно не возникнет», — сказала она.

«Потребительская кооперация — маленькие магазины в сельской местности, которые работают под запись, под долги населения. Если примем поправку, то рискуем получить льготу из разряда неэффективных», — согласился глава бюджетного комитета Владимир Терешков.

В результате потребительские кооперации из перечня исключили. Законопроект приняли в трех чтениях.

Всего в области 50 получателей таких льгот, 23 научных организаций, 12 - потребительские кооперации организаций.

Анастасия Реутова