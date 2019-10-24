Российский брокер «Фридом Финанс» получил листинг на крупнейшей в мире американской площадке NASDAQ. О том, что это значит для компании и ее клиентов, рассказал генеральный директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» Тимур Турлов



— «Фридом Финанс» всегда обеспечивал доступ к иностранному капиталу. Совсем недавно холдинг получил листинг на площадке Nasdaq. В чем стратегическое значение этого достижения?

— Это очень масштабный и очень большой знак качества, который нам удалось получить. Сейчас есть всего 3,6 тыс. компаний, которые прошли листинг на этой площадке, и всего шесть российских компаний, которые когда-либо на ней присутствовали. Это особый случай, когда брокер и инвестиционный банк постсоветского пространства имеют листинг на Nasdaq. Мы очень гордимся тем, что нам удалось этого достичь, была проведена огромная работа, которая заняла пять лет. Дело в том, что в США самые высокие требования, которые существуют и по корпоративному управлению, и по аудиту и финансовой отчетности. Кроме того, большую роль играет репутация менеджмента компании, ее акционеров. Они проверяют не только сам бизнес, но и все, что связано с ключевыми акционерами. И то, что мы пришли из непростого региона, тоже играло свою роль. Нам пришлось пройти огромное количество проверок. Но теперь наши акции торгуются на главной бирже мира — это само по себе дает очень большие возможности, например для привлечения капитала.

— Выход на зарубежный рынок требует от инвестора наличия довольно серьезного стартового капитала. Какова динамика роста вашего пула клиентов?

— В настоящее время у нас почти 130 тыс. клиентов, и мы достаточно динамично растем и развиваемся. Все больше людей интересуется ценными бумагами. По многим показателям, включая финансовые, мы видим рост практически в два раза. Кроме того, показывает позитивную динамику и сам рынок. Все больше людей приходит на фондовый рынок. Сейчас мы один из крупнейших брокеров в Казахстане, две трети сделок на бирже делают наши клиенты, доля рынка — почти 60%. Российская часть холдинга приносит нам порядка 40% прибыли, при этом в РФ «Фридом Финанс» становится все более заметным игроком, например, сейчас занимаем 9-е место в рейтингах Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов, которых уже больше 40 тысяч.

При этом мы публичная компания, зарегистрированная в США и работающая в странах СНГ и ЕС. И вот это сочетание нашей способности делать бизнес по тем стандартам, к которым привыкли американцы, и того потенциала, который есть в нашем регионе, дает хорошие возможности для того, чтобы зарабатывать и наращивать комиссионный доход.

— Становится ли сейчас в России больше людей, интересующихся IPO крупных международных компаний и другими инструментами? Стало ли больше клиентов, готовых к повышенной доходности и соответствующему риску?

— Да, безусловно. Мы в принципе были первыми, кто предложил клиентам возможность участия в первичных размещениях, и это действительно очень интересный инструмент. Да, это высокорискованный инструмент, но и доходность здесь может быть в сотни процентов. Россияне предельно рациональны и смотрят в первую очередь на те инструменты, которые приносят доход. Но при общей рациональности у наших клиентов есть аппетит к риску. Нам даже иногда приходится несколько понижать этот аппетит. В первой половине этого года я могу сказать, что мы очень много усилий потратили, чтобы остудить пыл, потому что был очень высокий сезон, много компаний показывало потрясающий результат и мы видели, что в погоне за доходностью люди постоянно увеличивают риск, поэтому мы работали над тем, чтобы научить их находить баланс. При этом хочу отметить, в Азии люди более азартны, а вот немцы, например, гораздо более консервативны. Но по общемировым показателям россияне весьма толерантны к риску. Дело в том, что сейчас происходит революция производительности труда во всем мире. Большое количество стратапов родом из Кремниевой долины уже превратилось в крупный бизнес. Это те, кто занимается виртуализацией сервисов, облачными историями, инструментами кибербезопасности, что позволяет сэкономить и получить выгоду с точки зрения оптимизации бизнес-процессов и вообще экономить огромные средства. И когда такие компании выходят на биржу, можно очень хорошо заработать. И россияне смогли распробовать этот инструмент, а мы выступили в этой части в роли экспертов.

— Какие зарубежные рынки, по вашим наблюдениям, сейчас являются наиболее перспективными и привлекательными для инвесторов? Какие сферы вам кажутся наиболее динамичными?

— Дело в том, что главный фондовый рынок в мире — это США. И самые крупные, самые лучшие компании всего мира так или иначе пытаются туда попасть. Там представлена тысяча неамериканских компаний. Есть несколько российских, несколько сотен китайских, есть компании из Европы, Японии. По сути, это главный хаб, где встречаются все инвесторы и все лучшие компании всего мира. Лондон и Гонконг — это для тех брокеров, которые посчитали, что либо слишком дорого или долго пытаться попасть на NASDAQ, либо по каким-то причинам побоялись публичности в США, так как там очень важна прозрачность. Что касается второго вопроса, так уж вышло, что самый большой рост капитализации испытывали именно те компании, которые демонстрировали высокую производительность труда. Когда-то это были железнодорожные компании, в самом начале века. Потом промышленные, потом транснациональные корпорации, например Coca-Cola. Затем была эпоха телекоммуникаций, которая позволяла получить очень высокую выгоду для людей и высокую добавленную стоимость для акционеров.

Главный фондовый рынок в мире — это США. И самые крупные, самые лучшие компании всего мира так или иначе пытаются туда попасть

Телефонная связь, мобильная, спутниковая телефония, Интернет. Двухтысячные годы — это программное обеспечение, это было время Microsoft. Сейчас это эпоха так называемого широкого Интернета — это пора облачных технологий, виртуализация различных решений, создание удобных удаленных сервисов. Мощности растут, но уже не в наших компьютерах и телефонах, а в дата-центрах. Те, кто был в авангарде этих разработок, кто принимал в них участие, смогли заработать миллиарды долларов. Или те молодые парни, которые изобретали игрушки. Они написали какую-то игру, которая стоит один доллар, но 150 млн человек хотят ее купить. Это невероятная производительность труда. Невероятная история, когда 35 инженеров WhatsApp поддерживают сервис, которым пользуется два миллиарда человек. Это потрясающие доходы для акционеров, которые владеют этими сервисами, и жители Краснодара могут купить акции этих компаний.

— В последние годы многие финансовые структуры, даже традиционные банки, усиливают направление брокерских услуг. Связано это, конечно, с низкой доходностью депозитных продуктов. Повысилась ли в связи с этим конкуренция на данном рынке в России?

— На самом деле я очень благодарен банкам и другим организациям за те их усилия по развитию рынка и огромные маркетинговые бюджеты, которые они потратили, ведь они способствовали популяризации идеи инвестирования в ценные бумаги. И тот факт, что большое количество игроков пытается развивать рынок, идет нам всем в целом на пользу: инвестиции становятся своего рода мейнстримом, то есть наши идеи ложатся уже в подготовленную почву. Мы не мешаем другу — мы боремся пока за «ничьих» клиентов.

Это сказывается и на том, какие услуги пользуются спросом. Мы, например, видим, что даже при тренде на повсеместную диджитализацию ничто не может заменить личное общение. Именно поэтому в топе наши консультационные услуги — когда с тобой всегда на связи твой персональный менеджер, который расскажет, покажет, пояснит и предложит интересную инвестиционную идею. Сюда же можно отнести и совместные продукты инвесткомпании и банка «Фридом Финанс», которые специально созданы для тех, кто уже подумывает о биржевых инструментах, но пока еще на стадии сомнений. Индексный продукт, например,— это когда вы открываете депозит, а процент по нему зависит от той ценной бумаги, которую вы выбрали и к которой привязали этот депозит. Это отличный способ почувствовать себя инвестором, не рискуя: если бумага за год не вырастет или упадет, вы просто получите обратно сумму вклада, и все.

— Какой будет стратегия развития холдинга в ближайшие годы? Каковы основные цели? На какие мировые площадки «Фридом Финанс» планирует выходить?

— У нас есть офис в Берлине, и для нас сейчас очень интересен рынок Западной и Восточной Европы, особенно Западной. В Германии рынок очень концентрированный, там меньше географический разброс, при этом он не слишком высококонкурентный. Мы подбираем к нему ключик, и уверен, подберем. У нас есть отличие: мы открываем для немцев американский фондовый рынок, так как они на нем практически не работали. Отмечу, что в России ставки по депозитам упали с 10 до 6%, а в Германии — с двух процентов до отрицательной величины. Люди очень напуганы кризисом 2008 года и опасаются вкладывать средства. Когда ты видел подобные кризисные этапы и когда ты прошел пик своей карьеры, ты очень взрослый человек и для тебя главное — это сохранять, ты уже не хочешь рисковать своими накоплениями. Регуляторы пытаются этот процесс развернуть. Они говорят: если вы не будете рисковать, не будет экономического роста. Вот почему на депозиты там отрицательный процент. Все успешные компании успешны потому, что они делали то же самое, что и другие, только чуть-чуть лучше.

— Насколько оправданна для холдинга расширенная филиальная сеть? Планируется ли увеличивать ее и дальше? Чем интересен юг России для «Фридом Финанс»?

— В России мы присутствуем в 31 крупнейшем городе. Это Казань, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Дальний Восток и др. Здесь уже надо копать не вширь, а вглубь. Краснодарский край всегда был привлекательным: здесь люди не боятся инвестировать, не боятся нового. Это, безусловно, крайне интересный регион, он может войти в топ-5 самых активных городов. Что касается развития филиальной сети, у населения есть очень жесткий стереотип, что более качественные услуги можно получить в крупном городе. Мы рассматриваем возможность расширения в других регионах: планируем открыть еще порядка десяти офисов.

В планах развития — совершенствование нашей инвестиционно-банковской инфраструктуры и развитие банковских сервисов. Уже сейчас мы выпускаем мультивалютные карты за 15 минут в наших офисах с кешбэком — акциями ведущих компаний мира и в дальнейшем надеемся порадовать инвесторов в Краснодаре и других городах новыми сервисами.