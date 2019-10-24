В Ростовской области производство сельхозпродукции выросло на 33% за пять лет

За пять лет производство продукции сельского хозяйства в Ростовской области выросло на 33%. Так, в 2014 году было произведено продукции на 191 млрд руб., в 2018 — на 255 млрд руб. Одним из составляющих стал практически двукратный рост объема производства зерновых. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

По данным правительства, за пять лет в регионе было введено в эксплуатацию 26 тыс. га мелиорируемых земель. Кроме того, сельхозтоваропроизводители приобрили почти 5 тыс. тракторов и 3 тыс. комбайнов, что позволило обновить парк тракторов более чем на 16% и парк комбайнов почти на 26%. На модернизацию сельскохозяйственной техники из областного бюджета с 2014 по 2018 годы выделено 1,5 млрд руб.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский отметил, что в регионе остаются проблемы, которые можно решить только на федеральном уровне. «Продолжает оставаться актуальным вопрос о возможности реструктуризации задолженности предприятий АПК по кредитам и займам на длительный срок. Отсутствие соответствующей законодательной базы не позволяет производителям при возникновении проблем урегулировать ситуацию с кредитными учреждениями, минуя процедуры банкротства. Такое развитие ситуации произошло на трех реализованных инвестпроектах в сфере птицеводства: компаниях „Евродон“, „Белая птица“, „Донстар“»,— приводятся его слова в сообщении. По мнению министра, ситуацию может изменить к лучшему реструктуризация задолженности перед кредитными учреждениями, причем на длительный срок — до 15 лет — через принятие соответствующего федерального закона. Господин Рачаловский подчеркнул, что в целом это позволит предотвратить банкротство предприятий, обеспечить социальную стабильность на селе и направить средства на модернизацию сельхозпроизводства

Кристина Федичкина