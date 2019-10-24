Воронежская область стала третьей в ЦФО по выдаче ипотеки в 2018 году

Воронежская область стала третьей в Центральном федеральном округе по общему объему выдачи ипотеки (37,9 млрд руб.) после Москвы и Московской области. Такие данные привел представитель АЖИК Воронежской области, выступая сегодня на форуме-выставке «Строительство и ЖКХ: лучшие практики регионов Черноземья». В других регионах Черноземья этот показатель по итогам прошлого года оказался меньше: 20 млрд руб. в Белгородской области, 17 млрд руб. — в Курской, 16,3 млрд руб. — в Липецкой, 15 млрд руб. — в Тамбовской, 13,1 млрд руб. — в Орловской.

Андрей Цветков