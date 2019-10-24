На Сочинской таможне выявили факты незаконного ввоза автомобилей из Абхазии

Сочинские таможенники выявили ряд нарушений, а также факты подделки документов при ввозе автомобилей из Республики Абхазия. В частности, было установлено, что при оформлении временного ввоза 13 транспортных средств на таможне были представлены документы от имени юрлица, ранее зарегистрированного в сопредельном государстве, но прекратившим свою деятельность. Таким образом, как сообщают в ведомстве, автомобили ввозили по недействительным документам.

Все проверяемые автомобили признаны ввезенными на территорию России незаконно. В связи с этим были доначислены таможенные платежи на сумму свыше 15 млн руб., а также возбуждено два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).

Всего по итогам девяти месяцев 2019 года таможнями региона было возбуждено 153 уголовных дела и 10,6 тыс. административных дел. Сумма доначисленных таможенных платежей с января по октябрь составила более 826 млн руб. (9 месяцев 2018 года – более 500 млн руб.).

Василий Хитрых