Делом о возможном убийстве совладельца ГК «Чистый город» займется центральный аппарат СКР

Председатель СКР Александр Бастрыкин по итогам личного приема граждан принял решение о передаче в центральный аппарат ведомства уголовного дела о пропаже в Перми столичного бизнесмена. Об этом сообщается в релизе СУ СКР по Пермскому краю. Заявительница сообщила, что в 2016 году мужчина приехал в Пермь для решения рабочих вопросов и пропал. Женщина подозревает, что к исчезновению супруга имеют отношение его партнеры по бизнесу, однако, по ее словам, следователи СК России в рамках возбужденного уголовного дела об убийстве не отработали всех версий произошедшего и не установили круг лиц, причастных к исчезновению мужа. Тело мужчины до сих пор не обнаружено.

Речь идет об уроженце Прикамья Илье Носкове, 1973 года рождения. Илья Носков был известен в Перми как совладелец компаний, входящих в группу «Чистый город». в последний раз его видели вечером 26 августа, входящим в торговый центр «Бизнес-галерея». В итоге следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).