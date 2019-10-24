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Замминистра здравоохранения Пермского края станет Михаил Суханов

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, главврач краевой больницы им. Вагнера в Березниках Михаил Суханов станет заместителем министра здравоохранения Пермского края. Он будет ответственным за медицинскую работу и приступит к обязанностям 25 октября.

Напомним, ранее из минздрава уволились заместители Янина Калина и Ирина Плащевская. Сейчас на сайте ведомства заместителями министра Оксаны Мелеховой значатся Шамиль Биктаев, Михаил Мальцев, Наталья Буяк в статусе «и.о.» и Ольга Чулакова с совмещением должности статс-секретаря.

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