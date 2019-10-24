«ЮВТ Аэро» увеличит число рейсов из Нижнего Новгорода в Калининград

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 27 октября вводит дополнительные рейсы из международного аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») по маршруту Нижний Новгород – Калининград.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, теперь кроме вторника и четверга улететь в самый западный регион России из Нижнего Новгорода можно будет по пятницам и воскресеньям. В пятницу вылет запланирован на 22:00, в воскресенье - на 22:25.

Рейсы будут выполняться самолетами Bombardier CRJ-200, рассчитанными на 50 пассажиров. Купить билеты можно во всех авиакассах и через официальный сайт авиакомпании.

Андрей Репин