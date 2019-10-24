Валовой сбор зерна в Удмуртии увеличился на 6,8%, несмотря на дождливую погоду

В этом году хозяйства Удмуртии собрали на 6,8% больше зерна, несмотря на сложные погодные условия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минсельхоза республики Ольгу Абрамову.

«У нас были серьезные опасения, полагали, что мы не доберем необходимого нам объема зерна, но мы справились. Мы собрали 672 тыс. тонн зерна. Это даже выше, чем уровень предыдущего года», - отметила госпожа Абрамова, напомнив, что этим летом селяне столкнулись с серьезным переувлажнением почвы, из-за которого на территории Удмуртии вводили режим ЧС.

В 2018 году урожай зерна составил 629,8 тыс. тонн. Валовой сбор зерна в Удмуртии в этом году вырос на 6,8%.