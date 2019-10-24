Сочи притягивает цифру

Демо-полигон в курортном городе будет транслировать лучшие цифровые практики



Развитие умных городов обсудили на общероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее», состоявшемся в Сочи. На панельной сессии «От умного города к цифровому региону», в частности, зашла о том, что одних лишь проектов по информатизации городской среды уже недостаточно, о цифровизации необходимо говорить уже в рамках регионов. По словам вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, разрозненность и несбалансированность цифровизации субъектов РФ сегодня стала одной из основных проблем. Умных городов уже недостаточно, ведь качество жизни людей, которые живут вне них, сильно отстает. В связи с этим сегодня обсуждается предложение запустить в России новый федеральный проект «Цифровой регион».

По мнению президента фонда «Цифровая долина Сочи» Антона Немкина, ситуация с цифровым неравенством в стране вызвана тем, что с лучшими практиками в данной сфере ознакомлено небольшое количество субъектов России. «Я предлагаю создать для регионов механизмы, стимулирующие их к экспорту лучших цифровых практик на существующие демо-полигоны», — сказал Антон Немкин.

На сегодняшний день в Сочи создается такой демонстрационный полигон, здесь партнеры фонда смогут делать свои презентации. В частности, победители конкурса «ПРОФ-IT», прошедшего в этом году в Белгородской области, теперь имеют возможность продемонстрировать в курортном городе свои проекты для руководителей субъектов страны, представителей федеральных министерств, госкомпаний и крупного бизнеса. На мероприятии было отмечено, что сочинский демо-полигон имеет возможность стать одним из центров притяжения, благодаря которым субъекты РФ будут в будущем «оцифрованы».

Президент фонда «Цифровая долина Сочи» также рассказал, что в дальнейшем продвижение лучших отечественных практик планируется и за рубеж. Для реализации этой задачи уже в ближайшее время фонд намерен подписать соглашения с иностранными партнерами о создании международного демонстрационного полигона.

Также на форуме «Взгляд в цифровое будущее» прошла демонстрация возможностей мессенджера, созданного на базе отечественной защищенной коммуникационной платформы «Серафим». В ходе презентации в режиме реального времени была проведена оплата услуг мобильной связи через систему быстрых платежей. Для подтверждения платежа был использован аккаунт в сервисе «Госуслуги» и проведена идентификация по лицу пользователя. Облачная коммуникационная платформа «Серафим» позволяет создавать мессенджеры с требуемым функционалом под разных государственных и корпоративных заказчиков.

На ежегодном всероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее» также поднимались вопросы развития систем образования и здравоохранения в «умном городе», внедрение цифровых технологий, в сфере ЖКХ, а также повышения доверия граждан к муниципальной власти за счет цифровых решений.

Проект «Умный город» реализуется на территории Краснодарского края в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и уже сегодня Кубань является одним из лидеров в этой сфере. В частности, в регионе работают основные сегменты АПК «Безопасный город». В этом году будет создан технический проект региональной платформы, а в 2020 году он должен быть реализован. Кроме того, на территории региона функционирует система видеоконтроля и видеофиксации, которая включает в себя более 1 250 аппаратно-программных комплексов определения интенсивности и параметров движения транспортных средств. В рамках выполнения майского указа Президента РФ для снижения количества ДТП и смертности на дорогах края планируется продолжить развитие системы фото-видеофиксации и установить более 200 комплексов в 2019 году.