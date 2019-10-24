«ЮВТ АЭРО» откроет два дополнительных рейса из Уренгоя в Пермь

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открывает два дополнительных рейса из Нового Уренгоя в Пермь. Об этом сообщает пресс—служба аэропорта Новый Уренгой (входит в холдинг «Аэропорты регионов»). Таким образом, частота полетов по этому маршруту увеличится с двух до четырех раз в неделю. Новые рейсы добавятся в расписание с 27 октября. Вылеты будут осуществляться по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. На рейсах будут эксплуатироваться воздушные суда Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 человек Время в пути составит 2,5 часа. Продажа билетов открыта на весь зимний сезон.