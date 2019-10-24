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РМК вложит в модернизацию «Карабашмеди» более 12 млрд рублей

Русская медная компания до 2022 года планирует направить около 12,2 млрд руб. на развитие мощностей завода «Карабашмедь». Об этом губернатору Челябинской области Алексею Текслеру рассказал президент РМК Всеволод Левин.

В планах компании повысить производительность завода примерно на треть (до 230 тыс. т в год) и организовать на предприятии участок по выпуску медных анодов, годовая мощность которого составит 265 тыс. т. Для этого в металлургическом цехе смонтируют дополнительный четвертый конвертер и построят две анодных печи со сдвоенной карусельной разливочной машиной. Стоимость проекта оценивается почти в 6,5 млрд руб. «Карабашмедь» планирует выпустить первые аноды в 2021 году. Эту продукцию завод будет поставлять для получения анодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод (также входит в группу РМК).

Реализация проекта позволит повысить эффективность технологической цепочки по выпуску катодной меди и нарастить производительность цеха электролиза КМЭЗ почти на 65%, до 230 тыс. т катодов в год.

В компании подчеркивают, что увеличение мощности предприятия в карабаше не повлечет за собой рост нагрузки на окружающую среду. К моменту запуска участка по выплавке анодов на «Карабашмеди» заработает второй сернокислотный цех, в котором будут утилизироваться дополнительные объемы печных и отходящих газов. На увеличение производительности по утилизации выбросов направят около 5,7 млрд руб.

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